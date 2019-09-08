中秋佳節將至，行政院農委會水土保持局台中分局，結合石岡區農會在農會前廣場舉辦「浪漫臺山線柚香圓滿石岡 浪漫遊踪行」活動，帶領遊客暢遊梅子、龍興及九房等農村社區，體驗道地農家風情文化，並將串聯石岡及豐原的觀光果園舉行採果體驗，歡迎民眾到石岡過中秋看表演，享受農村鄉野慢步調的悠閒。

水保局台中分局長黃振全說，這場由石岡區農會推出的「浪漫臺山線柚香圓滿石岡浪漫遊踪行」是「浪漫臺山線~四季逍遙遊」系列的第二場活動，透過串聯周邊社區，讓民眾了解在地產業，期許能帶動區域觀光及經濟發展。

石岡區農會表示，石岡、豐原及東勢地區，生態資源豐富，出產許多高品質水果，近年來吸引各地遊客前往觀光果園體驗採果樂趣，親近大自然；藉由這次活動的DIY及採果(番茄及柚子)體驗，要讓民眾能夠更貼近在地產業也期藉活動內容能增進親子間的家庭互動。

台中分局為落實農村再生，以慢活住民心體驗及花果茶香臺三線為題，帶動台中市山城區域農會，包括東勢、新社、石岡、和平及豐原等五農會，採聯盟方式，輪流運用山城四季花果主題，帶領區內休閒農業及農村社區，熱鬧舉辦產業行銷「浪漫臺山線~四季逍遙遊」活動，歡迎全國民眾前來體驗，共同見證台灣山城農村的美好。

(中時 )