薛定岳未婚妻悲痛發文。（截自臉書《爆怨公社》）

殉職警未婚妻哀痛 徹夜PO文「我好想你」（中天新聞）

新北市汐止員警薛定岳，上月底追捕拒檢騎士，不幸衝撞分隔島，頭部重創殉職。與他相戀10年、才剛拍完婚紗照，預備年底結婚的未婚妻難以走出悲傷，說知道要加油，但是真的很難；她更直指「刑法」跟「司法」如果不改，也是沒有用。

31歲薛定岳上月28日值勤時，追捕一台拒檢逃逸機車，雙方發生擦撞，薛的機車失控衝撞分隔島，他頭部受到重創，當場失去意識，緊急送醫仍然宣告不治。被同仁暱稱「薛小丁」的他，日前才跟交往10年的女友拍完婚紗照，預計年底完婚。

薛定岳未婚妻迄今仍未走出悲傷，今（8日）早在臉書《爆怨公社》發文：「最近在整理照片，覺得每張的回憶感覺好像才是昨天發生的。想起原來我有送你這麼多東西，我也很想堅強，但我發現其實沒有那麼堅強，每天都是醒醒睡睡，每天都很痛苦，我知道要加油啊 可是很難⋯⋯真的很難」。

她更悲傷表示：「也對啦，刑法跟司法如果不改，我想也是沒有用⋯⋯⋯⋯」。

拒檢的24歲王姓毒蟲遭逮後，檢察官以王嫌非惡意衝撞為由，諭令5萬交保；當時薛定岳未婚妻聞訊後崩潰，在臉書《爆怨公社》PO文：「為什麼5萬就可以交保？到底把警察的命當成什麼？可以把我的男朋友還給我嗎？我只想我的男朋友回來就好」，短短幾個字卻充滿無限悲痛與不解，也讓網友鼻酸。

(中時電子報)