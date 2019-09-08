香港修例風波下衝突不斷，政務司司長張建宗在網誌表示，政府提出4項行動，包括正式撤回修訂《逃犯條例》草案，是與社會一起向前行的起點，希望能夠走出困局，此舉並非對暴力妥協，更非示弱，止暴制亂仍是當務之急。他指，即使任何人對政府或對社會現況有所不滿，都不能藉此而公然違法，更不應訴諸暴力或將暴力合理化。

張指，社會有深層次矛盾，作為有承擔的政府，有責任去查找不足、研究及梳理問題。因此，政府會邀請社會領袖、專家和學者就社會深層次問題進行獨立研究及客觀檢討，並向政府提出建議，與此同時，政府通過建立對話平台，走入社區，接觸群眾。他指，對話並非「公關騷」，更非拖延手法，政府是銳意通過認真理性對話，與市民一起尋找解決深層次問題的方法。

此外，勞工及福利局局長羅致光亦在網誌表示，隨着特首上周宣布4項行動，各司局長都會走進各區與市民對話，期望大家能平心靜氣，藉對話化解分歧。

羅表示，受近月來社會事件的衝擊和影響，不少家庭和朋友的關係變得緊張。他希望社會持不同意見的人士及社群放下成見，彼此尊重及互相包容，嘗試平心靜氣聆聽不同聲音，減少分歧，修補關係。他續指，政府鼓勵有需要的家庭及人士求助，多參與心靈支援或紓緩情緒的活動，加強正向思維。

(中時 )