◎網美麵包店 菠蘿蛋黃酥秋節限定超人氣

高雄人氣網美麵包店「鴻記」，今年中秋節期間限定推出「菠蘿蛋黃酥」，口感外酥內軟，可一次嘗到波蘿麵包及蛋黃酥，選用日本進口麵粉成本貴了3倍，內餡包裹1顆師傅精挑細選的鹹鴨蛋黃，及低糖芋泥餡，符合現代人的口味。

◎烏魚子也能做蛋黃酥 獨門黃金比例好滋味

烏魚子也能做蛋黃酥！位於嘉義市僑平國小對面的鮮吃飽文創有限公司，除了批發烏魚子等食品，還開設烘焙坊製作各式月餅，其中最特別是烏魚子蛋黃酥，將大眾所認知蛋黃酥中內餡之鹹蛋黃換成烏魚子，一口咬下，能吃到完整一塊充滿海味的烏魚子，甜中帶鹹，風味獨特。

◎酥皮界霸主！劍湖山主廚蛋黃酥熱賣

月圓人團圓，加上一顆完美紅豆香與蛋黃融為一體的蛋黃酥更圓滿！劍湖山渡假飯店西點主廚章振坤年輕時向彰化一名有「酥皮界霸主」美名的老師父學，如今帶領8名師傅製作傳統蛋黃酥、有機紅藜麥鳳凰酥，把頂尖的蛋黃酥美味帶給更多人。

◎吳家高手隱於市 餅舖蛋黃酥小巧可口

吳家餅舖沒有別緻華美店面，就這麼靜靜的開在花蓮市中華路上，行經十多次可能都不會留意，卻是花蓮最好吃的蛋黃酥出產店之一。小巧的蛋黃酥比市售的平均小了3成，大小卻十分適中，紮實香酥的餅皮咬開後，綿密紅豆餡映入眼簾，微甜滋味不至於讓口腔陷入油膩之中，與蛋黃的鹹味交融，恰到好處。

◎每逢中秋必排隊 麵包王麵粉玩出新人生

「中秋節前才會接訂單做蛋黃酥，有豆沙、鳳梨和烏梅3種口味，尤其烏梅好吃，已很少人做！」在新竹被喻為「麵包王」的王培基，和媳婦從烤箱抬出一大盤熱騰騰的蛋黃酥，直說「剛出爐的吃看嘜，絕對料實夠好吃！」

◎一口雙享受 牛肉蛋黃酥全台飄香

在國立傳統藝術中心宜蘭園區的「白鵝山腳」，吳秉庠師傅因老顧客的「你做的蛋黃酥跟牛肉酥太好吃」的讚譽，催生出他的代表作「牛肉蛋黃酥」，一口雙享受的美食，憑藉吳師傅的堅持與獨創的技術，讓牛肉蛋黃酥成為全台飄香的明星商品。

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(中時電子報)