鴻海創辦人郭台銘參選總統機會越來越濃厚。台南市長黃偉哲被問到郭台銘參選總統話題時，他以超級颱風形容，強調民進黨一定要做好「防台」準備，郭台銘以現在民調來看，不輸任何一組候選人，一旦郭出來的話，威脅不容小覷。

黃偉哲說，郭台銘董事長在商場一路都是梟雄、悍將，在商場、科技界攻無不克、戰無不勝，不過，選戰上，他參加初選就出現一些挫折，一旦參選會不會變成韓粉眾矢之的？他說，一個日本教授糾正韓市長，臉書就湧進一萬多篇批評的文章，萬一郭董宣布參選，罵他的韓粉人數不知，但篇數一定高達十萬、百萬，這可能也是郭董考量部分。

他強調，民主政治各有自己的考量跟立場，民進黨自己也有大綠小綠整合問題，所以先煩惱自己的問題，至於國民黨多少人出來或者郭台銘出不出來，「我們無法影響，但我們一定要做好『防台』準備」。

黃偉哲說，郭台銘可以說是超級颱風，現在民調來看不輸任何任何一組候選人，甚至是排第二名，他在短短出來3個月不到就有這種聲勢，爆發力不容小覷。他坦言，站在民進黨立場，會比較擔心郭台銘這個對手，郭比較沒有犯錯、爭議性言行，不會自爆且網軍也很強。

(中時 )