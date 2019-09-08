鴻海前董事長郭台銘是否獨立參選總統備受關注，但因郭在國民黨初選領有「榮譽黨員證」，獨立參選意味著不是主動退回黨證，就是等著開鍘。永齡基金會副執行長蔡沁瑜今被問及，郭陣營是否可接受開除黨籍，她表示，郭台銘已經說過，若要參選就是獨立參選，國民黨有任何變化或說法，都不會再回到國民黨，所以郭陣營不會去干預國民黨的決定，也沒有立場干預。

媒體追問，郭台銘是否已經不是國民黨員？蔡沁瑜說，「不知道」，並指他們沒有強調這個，為什麼媒體一定要執著此事，他們一直強調的是「國家利益要大於政黨利益」，所以這件事不必多著墨。

蔡沁瑜表示，昨天跟日媒相談甚歡，媒體也好奇郭台銘對台灣的願景，郭在會中特別提及「台灣要獲利，美國要達標，中國要轉型成功」；郭也在會中表示，如果他真的當選總統，他會帶1000家企業到美國投資，很有可能是因為這句話，被日媒解讀成已經準備好參選。

蔡沁瑜說，郭也提到，他必須謹慎思考每一項決定，「很多事情如果已經準備好，只差決定這一步，的確再給他多一些時間，讓他好好決定」。

媒體詢問，國民黨中央傳出，若郭台銘真的參選，就會「殺無赦」？蔡沁瑜則疑惑，表示「對誰殺無赦？」蔡表示，國民黨的黨紀，就是國民黨的事情了，並強調不會去干預國民黨的決定。

前總統馬英九今受訪談及郭台銘有意參選總統，他表示，「他（郭台銘）自己應該知道怎麼做。」對此，蔡沁瑜表示，沒有聽到馬這席話，無法多作回應，但是他有聽到馬英九說一切按黨的照規定辦理，國民的事情在還沒發生前，真的無法多作說明。

媒體也詢問，郭陣營是否擴大辦公室編制、與立法院前院長王金平整合？蔡沁瑜說，很謝謝媒體朋友的建議，她手邊至少拿到20個建議版本，他們都聽進去了，希望可以找到一個更好的方式參考。

至於台北市長柯文哲稱，郭台銘若要說服柯粉投給他之前，他要先考模擬考。蔡沁瑜，如果真的有「決定」，當然也希望爭取各黨各派支持，「如果有需要郭先生出馬，爭取柯粉的支持，我們也會努力」。

(中時 )