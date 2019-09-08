U18世界盃棒球賽今(8)日下午5點將要舉行冠軍戰，由中華隊遇上四連霸的美國，中華隊派出在預賽擔任後援的守護神余謙先發，而各拿2勝的主力投手陳柏毓、林昱珉會在牛棚待命，全力抗美阻止對手連霸夢。

余謙曾被總教練周宗志指名是本屆進步最多的選手，在預賽時對巴拿馬、西班牙後援總計投3.1局無失分，10個出局數就飆出8次三振，是陣中不可或缺的守護神。余謙首度入選中華隊，就要在冠軍戰掛帥先發，而余謙在進入複賽後就沒有再出賽，休息時間長，有足夠的體力能對決強敵美國。

除此之外中華隊主力投手陳柏毓、林昱珉都會在牛棚待命，2人先發為中華隊共搶下4勝，期待能合力封鎖對手打線。而中華隊對美國並不陌生，賽前於台灣曾進行3場熱身賽，中華隊以1勝2敗屈居下風，預賽時也以大比分落敗，雙方是熟悉的敵人，打線還得順利發揮才能突破美國投手壓制。

美國隊方面要注意強打者Hassell Robert，他手感正火燙，昨日對韓國隊敲出全壘打，賽前總計31打數敲出16支安打，高達14分打點是本屆最多，共敲出2轟，打擊率高達5成16。

(中時電子報)