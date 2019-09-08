睽違台灣市場16年的水果皇后「山竹」終於在解禁後來台！量販龍頭家樂福今（8）上午在內湖店搶先開賣第一波空運來台的山竹，扣除現場展示及耗損，共139盒，上午7點半就有顧客排隊，10點開賣後3分鐘立即快速完銷，可見受歡迎程度！

家樂福說，預計下周三（9/11）到貨的第二批山竹，數量估計近一噸，屆時會在全台更多門市開賣，讓民眾購買中秋烤肉食材時，可順便選購。

家樂福說，今早在內湖店搶先開賣的山竹，共139盒，每盒350克（約5顆），原價299元，嘗鮮價199元，上午7點半就有顧客開始排隊，開賣前已有上百名顧客排隊等著搶購，由於每人限購2盒，第一位拿到號碼牌的民眾，是一早遠從桃園到內湖店購買，要帶回家分享給家人品嚐。

家樂福企業社會暨溝通總監蘇小真說，果后「山竹」因口感微酸中帶甜，入口香氣濃郁，是許多民眾到東南亞旅遊必吃的水果，過去多年因果實蠅問題無法進口，也讓這次解禁後再度進口備受國人期待！由於山竹產季非常短，保存不易，為了讓民眾可以零時差品嘗美味，家樂福特別趕在一開放，就委託進口商自泰國透過空運來台。

家樂福說，預計9月中旬到貨第二批山竹，數量將近一噸，由於山竹產季短，就想要享受水果皇后美味的顧客，可以隨時留意家樂福促銷訊息。

(工商 )