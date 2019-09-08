誰說韓風退燒了？挑戰連任的立委沈智慧，8日上午在北屯松安街懸掛立委競選總部看板，橫幅看板不但合體國民黨提名總統參選人韓國瑜，還加上了台中市長盧秀燕，盼以「三人合體」突顯庶民大團結，還要把韓國瑜送進總統府，沈智慧坦言此舉也是支持市長盧秀燕，她承接會其在北屯、北區的政績，全力爭取連任，繼續為鄉親在中央發聲。

沈智慧的競選標語之一是「庶民大團結，再現青天白日」，要向全民訴求「蔡政府消滅中華民國、質疑中華民國存在」，然後搞出一堆讓人想不到的「怪事」。像之前的「香菸一號專機」，近期的民進黨立委「高鐵遺忘300萬事件」。沈智慧說，「治國者只有回到正道，國家人民才有未來」。而民進黨和蔡英文的「斜門歪道」，只會害苦人民。

沈智慧另一個標語是「台中有智慧，北北屯安居又樂業」，向選民訴求的是台中市北區、北屯區的建設事宜。一方面台中鄉親會有「智慧的選擇」來支持她，一方面台中鄉親有「沈智慧」，她一定把鄉親的心聲，帶進立法院質詢、監督。

沈智慧說，她地方跑行程時，不斷聽到北北區民眾向她反映，蔡政府把台灣搞得烏煙瘴氣，執政者高高在上，與民眾愈走愈遠。上層走私叫做「超買」，權貴洗錢叫做「超帶」，媒體不支持民進黨叫做「紅媒」，真正的台灣價值已經被蔡英文扭曲。民眾多反映，「大家都快忘了朗朗青天、靄靄白日是甚麼樣子。因此一定要下架蔡政府和民進黨立委，還給百姓安居樂業，百業興發的好日子」。

(中時 )