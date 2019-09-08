一名女高中生因為從小媽媽過世，爸爸也在去年走了，現在寄住姊姊家中，午餐向學校申請愛心餐，並以勞動服務回饋學校。但吃飯時班導卻對著她說「你的愛心餐是其他同學付錢的，你要等全班同盛完之後，你才能盛。」得知這件事後，讓做姊姊的原PO很心痛，決定將它PO上網，對此網友們也氣炸，「為人師表帶頭霸凌學生，一定要她出來道歉！」

女高中生的姊姊在臉書「爆怨公社」解釋，妹妹被班導告知，必須得全班最後一個吃飯，「你的愛心餐是其他同學付錢的，你要等全班同盛完之後，你才能盛。如果沒有飯，老師的再給你吃」，讓當姊姊的她「聽了很不舒服」。ETtoday報導，原PO打給老師卻回答「只是表達個人觀感」，將找時間去學校面談，希望停止這樣的行為。

事情PO上網後，網友們也看不下去「她有勞動服務了，怎麼會是沒付錢」、「老師的言行真的很傷人」、「學生家境不好不幫忙還羞辱她！過得太好了無法體會貧窮學生的痛苦」、「那些費用大多是廠商贊助的...跟同學繳費多寡無關」。

(中時電子報)