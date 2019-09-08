自從「小飛俠」布萊恩2016年宣告退役後，始終沒有主動幫助湖人招募任何頂級球星，最近他總算在節目中透露，自己為何不肯這樣做的主因，「我會遠離這些幫忙招募球星的事情，因為湖人總管佩林卡完全可以勝任他自己的工作！」

其實光看布萊恩與佩林卡之間長達20年的交情(因為佩林卡曾經當過布萊恩的經紀人)，以及布萊恩生涯都在湖人打球的過往經歷，布萊恩主動出面幫忙湖人招募球星，應該也算理所當然，但以布萊恩如此偏執的個性，他不會這樣做的。

「就算我跟佩林卡之間關係很親密，也經常會交談，但我只能算是他的傳聲筒，畢竟這樣做的話，我跟湖人不會受到處罰，」布萊恩說，「我當然可以成為他的代表，去跟其他球員聯繫加盟湖人的可能性，但我絕對不可能會這樣做。」

「我只會告訴佩林卡，聽著，你是我的兄弟，但是你不可能幫我在場上拿到40分，對嗎？所以我也不會幫忙你完成你的工作。」看來布萊恩擺明親兄弟明算帳立場，也難怪近年湖人招募頂級球星頻頻受挫，只能說布萊恩就是如此偏執！

(中時電子報)