近日，雲南糯紮渡省級自然保護區管護局的工作人員，在整理安放在野外的紅外相機時，發現紅外相機拍攝到多段大陸一級保護動物印度野牛珍貴影像。這種牛的體重最大可達1.5噸，是世界上體最大的牛隻。

監拍畫面顯示：在一片灌木叢裡，兩頭野牛在悠閒的活動，從背面上看，它們與家裡養的水牛十分相似。在另外一個山窪裡安裝的紅外相機則記錄下了不同時段不同牛群的清晰視頻，它們體型壯碩，頭頂部有一片白色的毛，牛角彎曲且根部白色，從形態來看，它們警覺性十分強。

印度野牛別名白肢野牛、野黃牛、白襪子、亞洲野牛等，分布於南亞和東南亞。大陸境內僅分布於雲南省普洱、西雙版納等地。此次拍攝到印度野牛的雲南糯紮渡省級自然保護區，地處低緯地區熱帶北緣與南亞熱帶過渡地帶，這裡一直以來就有野牛分布，但是由於缺乏調查，無法提供科學資料。近年來，當地自然保護區管護局、森林公安局等部門通過加強巡邏、野外聯合跟蹤調查、安放紅外相機等方式，加大對保護區內野生動植物資源的保護力度。

雲南糯紮渡省級自然保護區管護局局長盧文表示，目前，在保護區內監測到的印度野牛數量已從以前的一頭增加到現在的27頭，數量變化明顯。

(旺報 )