南投縣林姓男子，7日傍晚駕駛工程車搭載5名移工，途經名間鄉時，與騎機車的吳姓女子發生擦撞，接著撞上路樹及護欄，林姓男子當場死亡，杜姓移工頭部重傷送醫不治，其他5人分別輕重傷！

南投縣消防局獲報後，派出8輛救護車前往救援，將傷患送到南投醫院、秀傳醫院及南基醫院急救；南投醫院副院長洪世昌表示，收診3人中有1人情況危急，已經轉送台中市中山醫學大學附設醫院治療；另1位住院治療，還有1位則是輕傷。

南投警方表示，已經報請南投地檢署檢察官相驗，至於確實肇事原因待鑑定才能釐清。

(中時 )