南投驚傳2死5傷車禍 12:232019/09/08 中時 廖志晃丶楊樹煌 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 工程車發生車禍，造成2死5傷悲劇。（民眾提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 南投縣林姓男子，7日傍晚駕駛工程車搭載5名移工，途經名間鄉時，與騎機車的吳姓女子發生擦撞，接著撞上路樹及護欄，林姓男子當場死亡，杜姓移工頭部重傷送醫不治，其他5人分別輕重傷！ 南投縣消防局獲報後，派出8輛救護車前往救援，將傷患送到南投醫院、秀傳醫院及南基醫院急救；南投醫院副院長洪世昌表示，收診3人中有1人情況危急，已經轉送台中市中山醫學大學附設醫院治療；另1位住院治療，還有1位則是輕傷。 南投警方表示，已經報請南投地檢署檢察官相驗，至於確實肇事原因待鑑定才能釐清。 (中時 ) #南投 #醫院 #治療 #移工 #南投醫院 也許您會感興趣 推薦閱讀 台開草屯生態養生園區 稀有建地釋出 04:102019/09/05 產業．科技 農委會核定22外展機構 10月引進農業移工 19:392019/09/05 生活 愛爾麗醫美 韓企來台取經 04:102019/09/06 金融．稅務 跟死神拔河 交織英雄淚 02:102019/09/06 地方新聞 華映200名移工 6成5找到新雇主 17:452019/09/06 生活 腸病毒再起！中市增兩重症 一童送加護病房 20:302019/09/06 生活 名．醫．問．診－先化療再手術的乳癌患者 還需接受後續輔助性化療嗎？ 04:102019/09/07 專題周報 華映200移工 6成5找到新雇主 04:102019/09/07 地方新聞 遭綁架丟包疑有內情 男深夜搭計程車轉診 12:212019/09/07 社會 珍珠醫心病 安神養顏兩相宜 04:092019/09/08 醫藥健康 社會熱門新聞 恐怖！網友求解碧潭意外頻傳 答案背脊涼 - 社會 台中廟會嗨過頭 深夜放煙火嚇醒數萬人 - 社會 凍末條！偷窺正妹床戰數月 外送員竟求「親自上馬」 - 社會 中鋼為何賣月餅 他咬一口懵了 - 社會 新北市議員高敏慧涉貪 凌晨法院裁定羈押禁見 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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