天使隊大谷翔平8日打出生涯代表作，他成為鈴木一朗之後，首位單場5打點的日籍球員。他繳出3安猛打賞，包含1發三分炮以及盜壘1次，差一支三壘打就可締造完全打擊。不過他其實今年6月就已經達成完全打擊了，亦是日將第一人。天使以8-7擊敗白襪。

美聯MVP大熱門卓奧特(Mike Trout)因為腳趾受傷只擔任代打，這場比賽成為"Showtime"。第四棒的大谷首個打席就敲出長打，一棒撈回兩分，加上傳球失誤跑到三壘，不過紀錄上仍是二壘打。

大谷翔平開轟又盜壘。(MLB Taiwan臉書)

3局上白襪已追平，大谷上來時一三壘有人，但當時無人出局，否則可能就會保送大谷。結果早知道保送大谷就好了，他把一顆偏高直球推打成反方向全壘打，第17轟以及單場5打點！因為常打第一棒的關係，鈴木一朗獲取打點的機會較少，他在2012年達成時被排在洋基第八棒。

4局上大谷又發難，敲了一壘打之後盜二壘成功，本季第12盜。今日除了守備之外，他幾乎做完所有可做的事了。今年他擔任全職打者，目前打擊率0.293、攻擊指數0.861都是聯盟前段班，勝利貢獻值(WAR)2.3在全隊排行第3。

(中時電子報)