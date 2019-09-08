歐陽龍、傅娟明星夫妻檔生了3個寶貝千金，外型各有特色，共通點是都很亮眼，3個女兒也都爸媽繼承衣缽，往演藝圈發展，其中19歲的二女兒歐陽娜娜這幾年將事業重心轉往對岸，在大陸知名度相當高，目前一邊在美國讀大學、 邊兼顧事業，甚至抽空錄製實境綜藝，在節目中曝光了許多私下的模樣與人生計畫，甚至難得曝光了擇偶條件，還說想早點結婚。

歐陽娜娜加盟對岸實境綜藝《各位遊客請注意》，屢屢引發話題，在最新一集節目中，成員們完成各自的挑戰，終於齊聚，很自然地聊到感情事，而僅19歲的歐陽娜娜，也害羞曝光了理想型，表示自己以前很喜歡外表陽光的男生，但這幾年在演藝圈闖蕩，看了許多這種亮眼的帥哥，得到的心得竟是「長得帥不太靠譜」。

歐陽娜娜因為進演藝圈而改變了擇偶條件，表示如今想法很簡單，覺得另一半只要自己看得舒服就夠了，個性也不用太熱情，「我喜歡有點高冷，但是只對你好的那種感覺」，娜娜自嘲話多，希望對方樂於傾聽，更驚人的是，事業正起飛的娜娜，竟說立志25歲就結婚，距離現在不過剩6年，她解釋一切順其自然，但遇到對的人，25歲就可以結婚了，希望早點成家，「做一個同時兼顧事業，又可以做賢妻良母的妻子」。

(中時電子報)