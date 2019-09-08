119救護勤務案件逐年增加，全國救護量約110萬次，平均28.6秒出勤1次，嘉義市消防局拍短片凸顯救護資源被濫用可能衍生的問題，消防員沒車可用，騎車出勤救護已經OHCA的患者，這樣甘好？短片令人噴笑，卻發人深省。

市消防局表示，根據內政部消防署統計，近幾年全國消防緊急救護每年約110萬次，平均每天出勤3000多次，約28.6秒出勤1次，但這些人都需要救護車嗎？當出勤次數攀升，恐怕非緊急傷病患會排擠到真正需要緊急救護的傷病患所需之資源，而危及生命。

嘉義市政府消防局第一大隊德安分隊隊員陳俞君編導1支短片，由隊員黃信嘉、陳耀民演出，2人因為隊上救護車全部出勤，無奈騎腳踏車趕往救護OHCA的傷患，KUOS短片令人噴笑，卻凸顯出救護車資源濫用的後果。

該影片已上傳德安分隊臉書粉絲專頁，或於臉書搜尋關鍵字「青龍消防fans」，歡迎大家分享按讚及留言回應交流。

(中時 )