台中一名96歲的老奶奶日前從住家步行約一公里到台中市警察局第二分局育才派出所報案，她不斷「拜託警察大人你要幫幫我」、「幫幫我」，卻口齒不清，原來老奶奶失智多年，一直覺得結婚首飾被人拿去銀樓賣了，要報警請警察幫他找回。

台灣步入高齡化社會，高齡老人、獨居老人的比例越來越多，老年人長期照顧的問題更是受到社會各界正視。近來警方接獲民眾報案，內容稱有高齡老人走失、路倒的案件層出不窮。而這名阿嬤則是獨自步行到派出所要求警察幫幫忙，卻口齒不清，不斷重複說著「幫幫我」。

由於她身上沒有帶任何證件，警方便以警用電腦查詢，得知許姓奶奶已高齡96歲，戶籍地在北區，便載著她回家找家人，想進一步瞭解許奶奶到底需要警方幫忙什麼？經一番波折將連繫到老奶奶兒子，並將許奶奶送回家，出來迎接的媳婦表示，奶奶患有重度失智症多年，一直覺得自己結婚時的首飾被人拿去銀樓賣了，且這種想法已存在多年，媳婦與兒子也曾帶著奶奶到附近銀樓詢問過，但銀樓都表示不知情。

媳婦十分感謝員警護送許奶奶返家，也答應會多多留意婆婆的狀況，不再讓她獨自一人離家。熱心的員警怕許奶奶也許真的遭竊，經實地查訪許奶奶所稱的銀樓，業者表示從未見過許老奶奶所稱的首飾，這才讓真相大白。

(中時 )