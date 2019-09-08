大陸公安局近年積極打擊販毒，廣西南寧市警方7日聯合多個執法機關，進行大規模整治涉毒犯罪的「零點行動」，繳獲約450克毒品，查處329名吸毒人士，破獲228宗行政案件及43宗刑事案件。

此次掃毒行動於昨日凌晨開始，南寧警方共出動逾3000警力，調集禁毒、特警、派出所、交警等多個警種聯合參與，重點整治地區涉毒違法行為。其中三分一警力前往南寧市邕寧區蒲廟鎮大舉掃毒，拘捕多人，全部被帶回指揮部進行尿檢及毛髮檢測。

警員分別清查吸毒者的居住點及匿藏點。當中一名男子因行蹤可疑，被青秀公安分局禁毒大隊行動小組截查，警員在其電動車的坐墊下，發現兩包共重約100克的海洛英。該男子對案件供認不諱，當場被捕。

行動中被捕的吸毒人士中，若涉及犯罪者被處以刑事拘留，其餘則安排戒毒療程及依法行政處罰。警方同時加強禁毒宣傳，以零容忍態度打擊涉毒犯罪活動。

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(中時 )