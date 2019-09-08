公路智慧化是未來趨勢，為廣納各方意見，交通部公路總局舉辦「環島智慧公路創意競賽」，即日起開始徵稿至10月底，競賽隊伍可參考國內外公路科技，將人工智慧等工具應用於公路系統上，冠軍隊伍將可獲20萬元獎金。

公路總局表示，隨著科技的進步，當前先進的資訊、電子、感測、通訊、控制與管理等科技，已可大幅提升用路人的交通服務品質與績效，進而增進公路運輸系統之安全、效率與舒適，同時減少交通環境衝擊。故為了能結合時下最新的科技，傾聽民眾的用路需求，特舉辦本次徵稿競賽，自8月26日起已開始徵稿，至10月31日截止。

參賽隊伍可搜集國內外道路使用經驗與公路相關景點，配合創新科技、先進技術、AI 人工智慧等工具於公路運輸系統上的運用，提出能讓用路人更有效率地使用公路的路網或規劃方式。

公路總局指出，本次競賽活動將選出前三名與佳作3隊，冠軍隊伍可獲20萬元獎金。若有意參賽者，可將報名表、授權同意書與參賽書面報告寄送至「台北市萬華區東園街65 號 交通部公路總局交通管理組 幸福公路，引你循路-環島智慧公路創意競賽小組」。

(中時 )