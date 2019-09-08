基隆市仁義里民活動中心漏水問題嚴重，影響里民舉辦烹飪活動，市長林右昌（左一）接獲仁義里長王柏力（左二）反映後，前往會勘。（基隆市政府提供）

基隆市仁義里民活動中心漏水問題嚴重，影響里民舉辦活動，市長林右昌（中）此前往屋頂會勘工程進度。（基隆市政府提供）

基隆市信義區仁義里民活動中心，年久失修，造成天花板斑駁滴水，牆面也出現壁癌滲水，使得里內要舉行烹飪等活動時，因為擔心衛生問題，只好作罷，嚴重影響里民來活動中心的意願。市府對此撥款進行防水防漏工程，目前工程進度已達80％，希望完工後，能還給里民更好的活動環境。

仁義里長王柏力指出，每逢下雨時，活動中心的滴水情況就愈來愈嚴重，由於中心內有1間「媽媽教室」，許多地方媽媽常會在此煮東西、辦餐會，但因為漏水影響了衛生問題，使得大家都非常困擾，所以他去年就有向市府提出，希望協助整修。

市府去年獲報後，同意撥款進行屋頂防水防漏處理，市長林右昌也在民政處長王榆森、信義區長吳國偉等人陪同下，前往視察工程進度，並表示目前工程進度已達80％，接下來還會進行粉刷工作，讓長者使用時更加舒適。

林右昌表示，仁義里民活動中心的使用率很高，王柏力經常在此舉辦烹飪活動，活動的成果也引發良好的迴響，但因屋子老舊，屋頂與牆面有出現漏水、壁癌、油漆脫落等問題，使得鄉親一邊在烹飪的過程中，一邊發生屋頂漏水，所以市府為此已撥出經費，為活動中心施作防水防漏工程。

信義區公所表示，目前已完成舊有防水層打除、新防水塗料塗層、防水毯鋪設等工程，只剩下鋪設點焊鋼網及澆注輕質混凝土，屆時完成後，即可申報竣工。

(中時 )