全球每年約有1億多人口因自殺事件而受到影響、至少80萬人死亡，去年台灣的自殺死亡率持續下探至3865人，可是14歲以下青少年的自殺死亡增幅達到150％，遠超過一般大眾想像，主因與學校的霸凌有關。

台灣自殺防治學會今年特別針對霸凌議題調查，顯示15歲以上民眾約有15.3％曾經「持續」被霸凌、約312.5萬人，其中54.3％發生在10至14歲、地點就在學校（占71.3％），霸凌方式以言語最多（81％）。

仔細追蹤分析，這些曾經被霸凌的民眾中有50.8％表示自己的身體與心理受到傷害，而且導致明顯的身體或心理傷害者有25.2％、約40萬人具有情緒困擾，45.3％、約為72萬人一生中曾有認真想過自殺。

2005年台灣成全國自殺防治中心以來，今年邁入第14年，如今台灣的自殺死亡從2006年的4406人、每10萬人有19.3人的最高峰，逐年下降，2015年退出國人10大死亡排行、2018年已至3865人，顯示自殺防治的功效。

不過2018年的自殺數據變化與前1年相較，男性自殺死亡減少23人（0.9％）、女性增加17人（1.3％）；若以年齡分析，45至64歲增加26人（1.8％），14歲以下與15至24歲青少年、年輕族群增加6人、17人，增幅150％、8.8％。

自殺是多重原因，包括心理、生理、社會與經濟文化要素，國內45至64歲年齡層出現自殺企圖，除了感情與精神疾病外，經濟與生理疾病問題也是主要自殺原因。

台灣自殺防治學會理事長李明濱表示，今年的最新調查是國內8.3％的民眾有情緒困擾，推估約有168.6萬人，與去年相較，比率從6.4％上升至8.3％；而且全國15歲以上國民一生中想過自殺的人約為15.6％、約計317.8萬人。

深入分析得知，15歲以上想在1年內自殺的人為2.7％、約有55.1萬人，李明濱說，無論一生或是1年想過自殺的民眾都比前2年的調查數據上揚，值得社會各界關注。

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