行政院長蘇貞昌率經濟部長沈榮津(前排左2)、勞動部長許銘春(前排左1)出席。(吳亮賢攝)

2017年底，行政院拋出2035年禁售燃油機車的政策目標，但全台超過2萬家的機車行生計該如何維持，也引起各界質疑，政府是否有配套措施，對此行政院自8月25日起，陸續在全台各地辦理「輔導機車行升級轉型說明會」，今上午行政院長蘇貞昌率經濟部長沈榮津、勞動部長許銘春出席新莊場次說明會，說明3項應對政策，包括免費開設油電機車維修課程、傳統車行升級低利貸款等利多。

經濟部指出，全台共有1400萬輛機車，平均1.5人就有一輛，素有「機車王國」之稱，其中新北市油、電機車數共218.9萬輛更為全台之冠，因此特別在新北加辦第二場次「輔導機車行升級轉型說明會」說明會。

今上午的新莊場次，共有數十名業者參加，經濟部也現場說明三項政策，好康一「送機車維修技術課程」，與國內車廠、工會攜手開設機車維修技術課程(含油電)，後續提供傳統車行營運升級專案低利貸款，最高可貸600萬，用於購買設備及店面翻修，另外也將要求電動機車廠釋出維修與銷售機會。

好康二「補助技能提升」，預計在2019年至2022年推動輔導工作，與國內產、學合作推出專業技術與經營課程；好康三，為車行「加碼油電機車保養修理能力」，增加車行營收項目、多角化經營，提升機車行從業人員的職業技能，促進就業機會。

經濟部工業局副局長楊志清表示，今年度共投入5000萬經費，與國內八大機車業者合作，開設入門級維修課程，明年開始則為進階課程，課程時間為一整天，即日起開放報名。

(中時 )