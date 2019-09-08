蔡總統說台美友好的關係，可以表現在許多層面。(翻攝自總統臉書美國紐約大都會影片)

美國職棒大聯盟紐約大都會台灣日今天登場，由網紅蔡阿嘎開球，總統蔡英文介紹台灣的影片也登上球場大螢幕， 蔡英文在臉書表示，台美友好的關係，可以表現在許多層面，「今天，接在我出訪過境紐約後，換成蔡阿嘎到大都會台灣日開球」。

大都會在主場花旗球場迎戰費城費城人隊，鎖定年輕族群，邀請本名蔡緯嘉的蔡阿嘎擔任開球嘉賓， 蔡英文今天在臉書表示，「喜歡棒球的朋友來簽到！有沒有人是紐約大都會隊New York Mets 的球迷？」今天是紐約大都會隊的台灣日，每年這一天都會有許多台灣僑胞在大都會隊主場齊聚一堂。

她問網友們還記不記得，她曾經授旗給蔡阿嘎，還跟他說只許成功，不許失敗嗎？「台美友好的關係，可以表現在許多層面，今天，接在我出訪過境紐約後，換成蔡阿嘎到大都會台灣日開球！」

她說，台灣跟美國，都是熱愛棒球的國家，最近我們各級棒球的國家隊，也有讓人激賞的表現。她相信未來還會有更多來自台灣的選手，在世界舞台上發光發熱！「Lets go Taiwan！」

(工商 )