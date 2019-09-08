90歲的葉姓阿嬤平日癱瘓獨居在安南區有60年屋齡的破舊矮磚房中，台南市勞工局聯合各工會志工提供專業技能，8月下旬到阿嬤家進行免費大翻修，8日接近完工，中秋節前還給阿嬤一個舒適安全的住家環境，她開心的向志工們道謝。

台南市勞工局推動「有情有疼心有故事ㄟ厝」職災、弱勢房屋修繕計畫，由大台南總工會出30萬的材料費，勞工局聯絡各工會志工師傅犧牲假日工作，這次要在中秋節前修繕完成葉姓阿嬤破舊住家。

葉姓阿嬤因阿茲海默症癱瘓臥床，平日獨居，兒女平常外出工作，只能在假日回家照顧，她居住的矮磚瓦平房已有60年屋齡，壁癌、漏水、門窗鏽蝕嚴重，卻無力修補，台南市勞工局接獲個案通報，立刻啟動弱勢房屋修繕計畫。

葉姓阿嬤家自8月下旬起，陸續有台南市泥水業職業工會拆除牆壁水泥及屋頂瓦片，清潔隊進場清理廢棄物，台南市金屬建築結構及零組件製造職業工會接手屋頂鋼板施工；接著台南市電氣業職業工會志工作水電管線配置，台南市泥水業職業工會再度進場，進行牆壁粉光工程。

台南市木工業及電氣職業工會8日施作天花板與牆壁裝潢、安裝廚具、燈具插座更新施工，台南市鋁製品製造裝配職業工會更新鋁門窗安裝後，整個修繕案大致完工。

數個職業工會志工接力趕工，終於在中秋節前夕，還給葉姓阿嬤一個足夠遮風避雨的住家環境，她直呼感謝志工的付出，讓她今年秋節可以更開心的與子孫們團圓。

台南市協助職災弱勢家庭進行房屋修繕工作，至今已完成94戶，透過民間與政府共同合作的力量，幫助更多弱勢勞工。

(中時 )