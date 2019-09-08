冷氣23天都沒關。(達志)

比分手更痛！一名女大生在暑假尾聲被男友分手，失戀的她只好提早3天從家裡回租屋處整理東西、準備開學。結果回去後，大門打開一陣涼風吹過，讓她當場崩潰，「乾乾乾乾乾為什麼冷氣開著的！沒有變頻的冷氣連續開了23天，下一期帳單應該會很精彩……」。

這名女大生在PTT發文，更悲慘的是離冷氣不到一公尺的浴室門也沒關，風一直跑出去，且一直定溫在24度，又沒有變頻功能，「超崩潰…比被分手還崩潰」、「我對不起北極熊QAQ」。

幸好原PO的電費是依台電費率計算，還不至於付到脫褲子。但這件悲劇也讓網友們笑翻，「期待你的帳單分享，生活實驗家get」、「定頻24度，7、8千跑不掉」、「大概一萬不是變頻的話」、「連轉一個月喔~最近還可能要修冷氣」、「幸好分手省了三天電費」、「把帳單留下來，想到分手很難過的時候就拿出來看」。

(中時電子報)