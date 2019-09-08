農委會漁業署今（8）日召開記者會，代理署長張致盛表示，台日捕鮪重點不同，日本是黑鮪魚，台灣則為大目鮪。把用不到的黑鮪配額配與日本交換大目鮪配額，對台灣漁民才真正有利。如果這一提議通過，明年將先試行1年再檢討成果，並不會影響原先的黑鮪配額。

張致盛說，黑鮪洄游以溫帶海域為主，日本捕獲量巨大；反觀大目鮪屬熱帶魚種，國內去年漁獲量9069公噸，已達規定配額10481公噸的86.5％。在避免超額捕撈受罰與嚴格控管下，小型延繩釣漁船只能分配到20公噸，形成嗷嗷待哺的現象。

張致盛又說，國內去年黑鮪捕獲量381公噸，僅佔配額1709公噸的22.2％。也因此，漁業署希望提升大目鮪漁獲量，才會有台日互換配額的想法，其實不只對日本，對其他國家也一樣，會整體考量漁民的實際需求。

至於黑鮪、大目鮪的價差過大，張致盛說，漁獲價值因季節、處理型態等因素而不同，不能以單次拍賣所得而論。至於有無可能發展遠洋黑鮪漁業，提高漁貨量與產值？張致盛說，黑鮪大都在日本經濟海域洄游，漁民前往捕撈會有風險，不如先提升大目鮪配額。

國內黑鮪、大目鮪的重鎮在屏東的東港，還有高雄、蘇澳。東港區漁會總幹事林漢丑表示，大目鮪、黑鮪的捕撈量相差很大，做適當的調節確有需要，這個辦法對漁民有利。

此外，漁業署副署長林國平解釋，「中西太平洋漁業會委員會」（WCPFC）的北方次委員會，日前就太平洋黑鮪、北太平洋長鰭鮪、紅肉旗魚及北太平洋水鯊等資源，以及目前的管理措施進行檢視。上述這項台日配額交換的提案，要在12月WCPFC年會通過才算數，若其他國家有意見，也可能退回委員會。在這幾個月期間，漁業署會盡力爭取最有利的配套措施，希望換回的大目鮪配額不止300公噸。

(中時 )