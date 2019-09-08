第76屆威尼斯電影節於台灣時間8日凌晨舉行頒獎典禮，發展自DC宇宙反派角色的原創電影《小丑》一舉擒獲最大獎金獅獎，導演陶德菲利普斯（Tod Philips）上台時謝謝片商華納兄弟和DC漫畫，「願意踏出舒適圈，在我和這部電影上做出大膽的前進。」陶德更感謝和他一起上台的主演瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix），「沒有瓦昆就沒有這部電影。他是我認識最好戰、明亮且心胸開放的獅子，謝謝你相信我並展現瘋狂的才華。」

香港導演楊凡以首部入圍該影展的華語動畫片《繼園臺七號》拿下最佳劇本，他上台後發表一番充滿感性熱情的演說，把獎項獻給自己的故鄉：「希望香港能恢復正常，而我們能再度感受自由。」最佳女主角由法國女星亞希安阿斯卡希德（Ariane Ascaride）以《Gloria Mundi》獲得；義大利男星路卡馬林內利（Luca Marinelli）以《馬丁伊登》登上影帝寶座，該片預計明年在台上映。

此次飽受爭議的是，因性侵案遭美國影藝學院踢出的導演羅曼波蘭斯基（Roman Polanski）依然以新片《軍官與間諜（An Officer and a Spy）》拿下第二大獎評審團銀獅獎。另外，線上串流平台Netfilx以《婚姻故事》和《洗鈔事務所》在主競賽佔據兩入圍名額，儘管兩片各自擁有絕佳卡司，包含史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）和梅莉史翠普（Meryl Streep），但今年未受評審青睞。

(中時 )