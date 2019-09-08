U18世界盃棒球賽今(8)日下午5點由中華隊與美國隊舉行冠軍戰，這也是中華隊睽違9年再度闖進決賽，2010年中華隊擊敗澳洲拿下隊史第2冠，當時林子偉表現超搶眼，不僅拿下打擊王、得分王等大獎，還獲得該屆最有價值球員。不過上一次在決賽碰上美國是1999年，當時中華以9比10落敗，奪下亞軍，達成「四連亞」。

中華隊過去僅在U18世界盃棒球賽（原名為IBAF世界青棒錦標賽）拿下2次冠軍，前一次為2010年在加拿大，最後以8比4戰勝澳洲，奪下睽違27年的冠軍。當時成員有郭俊麟、王維中、彭識穎、郭峻偉、陳品學、羅國華等人，最亮眼的莫過於林子偉包下5項大獎，包含打擊率6成07奪下打擊王、得分王、最佳守備、最佳三壘手，以及該屆最有價值球員。

而過去28屆以來中華隊在冠軍戰碰上美國3次，僅在1983年以5比4擊敗美國，拿下隊史首冠，接下來1995、1999年都銀恨，而1999年為中華隊連續第4屆屈居亞軍。相隔20年，中華隊在冠軍戰第4度與美國碰頭，目前美國以四連霸追平古巴在1984到1987年寫下的連霸紀錄，今年中華隊誓言阻擋美國挑戰史無前例的五連霸。

美國隊在U18世界盃寫下最多次登上頒獎台的紀錄，包含過去9次冠軍、11次亞軍、6次銅牌，再加今年至少能拿下一面銀牌，29屆美國隊就站上頒獎台27次，僅在2004年及2010年缺席，是賽事拿牌的大常客。

(中時電子報)