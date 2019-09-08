夾雜混泥土的廢棄物，堆積成小山，阻礙汛期排水。（王文吉攝）

國道4號清水、神岡交界的排水溝近日出現夾雜混泥土的廢棄物，堆積成小山，阻礙排水。當地居民指出，該處過去是偷倒廢棄物熱點，近年收斂許多，現在又舊事重演，是不是換人執政，管得比較鬆？市議員楊典忠到場會勘，痛批不肖業者太缺德，要求環保局儘速追查。

當地居民王先生說，清水區頂湳里客庄位於國道3、4號高架橋附近，由於地處偏僻，人車罕至，台中縣市合併初期的3、4年，經常發生廢棄物傾倒案件。當時環保稽查人力不足，幾乎都查不到元凶，近年來環保稽查比較積極有成效，就沒有看傾倒廢棄物情事，

王先生也指出，最近國道4號旁清水往神岡新庄的聯外道路整排路燈不亮，今日再看到這一卡車的廢棄物，懷疑是不肖業者刻意造成，否則新開的道路怎會被傾倒廢棄物？不然就是換市長後管制比較鬆散，讓不肖業者有機可乘。

楊典忠表示，台中市升格以來，海線曾發生20餘件廢棄物案件，包括國道橋下、大甲溪週邊、大肚山野溪河谷都是傾倒廢棄物的熱點。建議環保局除追查不肖業者開罰外，應在熱點路口處裝設監視器，改善稽查設備並建立預防措施，絕對不容海線山河再遭廢棄物污染。

環保局獲報後，派員到場稽查，初步確認現場遭堆置營建廢棄物，經清理殘留的文書資料，發現有某營造廠的文件資料，後續將請該公司到案說明。為避免影響汛期排水，已通報土地管理機關，將廢棄物移置至適當處所。

(中時 )