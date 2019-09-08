大陸人在公共場合，甚至出國旅遊時屢現不文明行為。深圳市政府近日擬加強對不文明行為的罰則，並在市人大常委會網站公開徵求對《深圳經濟特區文明行為促進條例（草案修改稿）》（下稱《條例》）的意見，其中包括擾亂公共交通秩序者所購相關交通票價提高5倍，以及限制境外不文明行者出境等。

《條例》指出，自巴士地鐵設立愛心座位以來，霸佔愛心座的情況時有發生，為保證有需要的人士得到照顧，擬賦予司機及乘務員權力，要求乘客讓座；另把地鐵的女士優先車廂，改為在人流高峰期設立「優先車廂」，僅供身障人士、未成年人、女性等有需要的人士乘坐，地鐵職員有權要求其他乘客離開。

針對有人在地鐵車廂內製造恐怖，《條例》規定，凡擾亂航空器、車船等公共交通秩序，除了要被警方依《治安處罰法》制裁外，有關交通單位有權在處罰生效一年內，提高該乘客的票價到5倍以內。

對於中國遊客在境外不文明行為，《條例》規定，公民境外旅遊時如有違法不文明行為，被旅遊目的地限制入境，公安及出入境管理部門可以在1至3年內，不受理其再次出境申請。另《條例》亦規定，中小學生在教學場所內不得進行電子遊戲活動，否則學校可以代為保管手機、平板電腦等相關電子設備。

(中時 )