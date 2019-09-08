國民黨總統參選人韓國瑜8日新北之旅，中午先到黨部與各區黨務人員舉行便當會，韓國瑜舉當年連勝文參選台北市長為例，從一開始超高民調，到最後被對手影射負面消息，最後支持者失去信心，他認為自己正面臨對手同樣打壓，要求所有人對黨提名者有信心，他不是聖人，但是最了解台灣未來的人，呼籲所有人一起下架民進黨。

韓國瑜8日回到故鄉新北市，他中午12時準時抵達黨部，受到許多支持者擁簇，便當會時，包括前縣長林豐正、周錫瑋都呼籲所有鄉親要支持自己的子弟韓國瑜。

韓國瑜致詞時表示，他知道大家心中有揮之不去的「烏雲」，這個烏雲有「國民黨到底能不能團結」 、「國民黨分裂能否打贏選戰」、「分裂後立委怎麼辦」、「韓國瑜到底有沒有抱女人、喝酒、跳樓」、「老婆跟別人十指緊扣」。

韓國瑜說，烏雲越大，把天空太陽蓋起來，敵人陰謀就已經達成，因為當我們沒信心，離失敗越來越近。

韓國瑜更舉當年連勝文在2014年參選台北市長為例，當初連出線，聲望、民調都非常高，連是一個忠貞愛黨愛國家的人， 但後來被影射喝紅酒、開轟趴、play boy，藍軍自己都開始懷疑，最後民調一直下滑。

韓國瑜說，去年改提比蘇武牧羊還久的丁守中，但因為佛系打法，丁守中民調下滑後，又有人提「為何不提蔣萬安」，對手永遠希望我們陷入後悔中，如果自己人都沒有信心「還有什麼戰力？」

韓國瑜說，自己也從一開始出來民調40％，到現在被打趴，然後換瑜聲音開始出現，他自己不是聖人，愛喝酒、打麻將是年輕時候的他，但他願意面對過去，迎接未來，「韓國瑜還是韓國瑜」他從來沒變過，熱愛國家、人民，更不貪汙， 民眾支持他不是支持聖人，是支持苦民所苦、了解台灣發展與趨吉避凶的人。

韓國瑜說，2020真的是中華民國生死保衛戰，退一步都有可能亡國，要更有信念，無法想像民進黨再執政四年會有什麼未來，也呼籲所有人要有大愛，「台灣安全、人民有錢」。

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(中時 )