國民黨總統提名人韓國瑜今天在新北市三重區舉辦大造勢活動，國民黨中央非常重視這次的活動，多位立委新秀參選人、尋求連任立委，都表態挺國民黨正式候選人。其中就包含了前台北市副市長、國民黨新北市立委參選人李永萍，雖韓國瑜近日因失言，身陷輿論風暴、甚至鴻海創辦人郭台銘可能參選，但仍表態力挺韓國瑜。

李永萍昨在臉書PO文表示，「一支穿雲箭，千軍萬馬新北見！」永萍要邀好朋友們一起在新北市三重幸福水漾公園見! 2020大選，從新北出發，藍營展現大團結，讓青天白日的光芒，不只照亮你我的心頭，也照亮台灣民主應有的溫柔敦厚、熠熠飛揚。讓我們共同守護中華民國！重返榮耀！

她也提供交通資訊在臉書，要讓國民黨支持者和韓粉能快速地找到地點。

李永萍，台中人，曾任民進黨黨工、民進黨婦女部主任、親民黨立法委員、黨團主任、臺北市文化局長、臺北市副市長，現任政治評論員，今年代表國民黨參選新北市立委。

(中時電子報)