2019 Seiko Super Runner城市路跑賽今天上午5點半於總統府前開跑，除了原本3K「盡情探索組」與12.5K「精準潛將組」兩組外，新增限量200組的「9人跑團挑戰組」，吸引1萬2千名跑者前來參與，12.5K「精準潛將組」男、女冠軍分別由鄧新詮40分01秒、蘇鳳婷46分34秒奪下。
剛從日本移訓回來的鄧新詮說，過去他多次在台灣比賽，探索過許多台灣特殊風景，最美的風景非台灣人莫屬，對選手的加油聲，總是讓他備感窩心；至於「長跑精靈」蘇鳳婷，去年參賽收下第二名，今年再進一步成功封后，她透露，雖然在10公里左右出現疲態，仍用堅定的意志力順利完賽，她更分享自己在國外參賽的經驗，期待任何跑友能憑藉路跑探索城市的美好，進而讓台灣路跑風氣再上層樓。
主辦單位今年邀請甜美女神舒子晨Nikita為12.5K「精準潛將組」鳴槍，她也揪閨密劉璇及音樂創作才子Sam Lin攜手報名3K「盡情探索組」，三人都是首次參與路跑賽事，舒子晨補充自己首度參賽滿載而歸，自己藉由路跑親自探索，格外覺得清晨的台北如此美麗，希望未來能再參加類似路跑活動，甚至喊話要把距離再拉長。
不光是賽事體驗廣受好評，今年主辦單位也祭出許多超值好康，為所有參賽跑者送上限量紀念賽衣、完賽毛巾等好禮，現場更有多項摸彩大獎等著送給跑友，最大獎可在明年飛往東京參加2天1夜「東京馬拉松之旅」，朝聖聞名全球的馬拉松賽事。
(中時電子報)
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