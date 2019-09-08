蔡英文總統到水社與鄉親面對面。（圖由立委蔡培慧提供）

大陸限縮陸客自由行也讓日月潭等地觀光人潮不若以往，蔡英文總統今天走訪日月潭並前往南投廟宇參拜表示，為了讓觀光產業不會受到中國影響，政府今年再次推出秋冬旅遊補助方案，鼓勵國人多到各地走走看看。她強調「這個政府能夠很穩健地讓經濟往前走」。

蔡英文今天在立法委員蔡培慧等人的陪同下前往「日月潭水社老街」參訪，造訪魚池鄉農會的紅茶冰淇淋、阿伯茶葉蛋、阿榮紹族麵等在地特色店家，所到之處，受到不少沿途民眾及觀光旅客的熱烈歡迎。

蔡英文總統也前往南投縣參拜「寶湖宮天地堂地母廟」，祈求台灣風調雨順、國運昌隆。她說，雖然南投縣的地方首長與中央是屬於不同黨派，但是南投人需要的事情，中央政府一定會全力支持，讓南投的建設更好。

蔡英文表示，這幾年來，政府很打拚。因為美中貿易戰讓國際情勢很不穩定，但是台灣經濟還是可以持續成長，「顯示這個政府能夠很穩健地讓經濟往前走」。台灣今年第二季的經濟成長率已經是亞洲四小龍第1名，相信今年全年也會是四小龍第1名。

為了讓觀光產業不會受到中國影響，蔡英文強調，政府去年推動暖冬補助專案，「很多在地鄉親告訴我，政策很有效、很好」。因此，今年9月開始，政府再次推出秋冬旅遊補助方案，希望讓全國民眾都能到台灣各地走走看看。

尤其是美麗的南投，她說，除了有很好的茶葉、農產品等，還有熱情的南投人，她要和全台灣人說「歡迎來南投」，她也會常常來這個好山、好水、好物產的好地方。

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