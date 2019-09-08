台南登革熱進入9月後有升溫跡象，7日晚間再新增1例本土登革熱，東區崇成里50多歲女性確診，無慢性病史，居住地於東區崇成里，近期未出國，與之前病例也無地緣關係，9月5日發燒、畏寒及腹瀉症狀，病例自行服用退燒藥未就醫，9月6日上午至診所就醫，症狀未改善下午轉介至醫院就醫，登革熱快篩陽性，7日夜間確診登革熱，病毒型別為第二型，目前住院治療中，同住家人無疑似症狀。

新增這起個案主要活動地於住家和工作地中西區城隍里，每周固定到崇德市場1次，研判感染源為住家或工作活動地周邊環境。登革熱防治中心已於9月7日針對個案住家進行噴霧罐壓罐及住家工作地孳生源清除，9月8日持續進行強力孳生源清除，明天將進行住家環境半徑50公尺戶內外噴藥及強力孳生源清除；另針對工作活動地環境排定噴藥防治及孳生源清除，請民眾做好防蚊措施，有疑似症狀時可至醫院診所或衛生所進行登革熱快篩。

截至目前，台南市確診本土登革熱病例數25例，境外移入登革熱病例數30例，8月31日到今天，短短9天已經出現5起本土登革熱、1起境外移入，分別位於南區、北區、東區，因應疫情升溫，台南市登革熱防治中心6日已經回復到二級指揮中心，內部每天召開疫情會議。

台南市登革熱指揮中心強調，近期多雨加上高溫氣候，都是適合病媒蚊繁殖的條件，往年9、10月就是登革熱疫情高峰，民眾不可掉以輕心，仍須持續加強清除積水容器，做好防蚊措施。

(中時 )