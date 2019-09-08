美中龍頭雙城遇上麻煩了，先發投手皮內達(Michael Pineda)因為藥檢時被驗出違禁藥物氫氯噻嗪(Hydrochlorothiazide)，被處以禁賽60場。換言之皮內達的剩餘例行賽和季後賽都報銷了，做為先發輪值本季11勝5敗、4.01自責分率，菜鳥年(2011)入選過全明星賽，曾效力洋基4年(2014-17)。

氫氯噻嗪是一種治療高血壓藥物，對球員的作用不是強化體能，而是用來掩蓋其他種類的強化藥物。大聯盟並未取得皮內達直接使用強化藥物的證據，所以他們接到皮內達的上訴之後，把原本的80場禁賽處分減輕為60場。雙城只剩21場比賽，所以他明年的前39場都不能打(他不能打季後賽，季後賽也不計入禁賽場次)。

皮內達解釋這個藥物是朋友給的，用來控制他的體重(登錄身高201公分, 體重127公斤)，他當時沒告知雙城團隊就吃下去了。麻煩的是皮內達合約本季就要到期，季外將成為自由球員，如果雙城不跟他續約，他就必須帶著剩餘39場禁賽進入自由市場。

總教練波德利(Rocco Baldelli)說：「失去皮內達是個嚴峻的考驗，我們得設法調整撐到最後。」雙城8日打敗印地安人，美中封王魔術數字倒數至14，如果一切順利，他們可能在季後賽首輪碰上洋基或太空人。

(中時電子報)