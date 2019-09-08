U18世界盃棒球賽今日最後一天賽程，地主韓國與澳洲進行季軍戰，韓國隊先馳得點，卻遭澳洲後來居上超前，9局上半韓國隊第一棒LEE Juhyeong敲出關鍵2分炮，最終以6比5逆轉勝澳洲，拿下本屆賽事銅牌。
韓國隊前3局攻下3分領先，澳洲3局下半滿壘時靠Burke Chris的二壘安打，將跑者全數送回追平成3比3平手。第4局雙方各得1分，直到8局下半澳洲才突破平手僵局，靠安打敲回超前分，以5比4領先。
9局上半韓國隊發揮韌性，開路先峰LEE Juhyeong在一壘有人時，敲出右外野剛好過牆的2分炮，將比數超前成6比5，同時現場觀眾歡聲雷動。
此戰澳洲發生4次失誤，不過一路緊咬比數，甚至後半場領先1分，讓地主韓國壓力非常大，直到LEE Juhyeong的逆轉2分炮才成功為韓國守住勝利，2015年兩隊在銅牌戰強碰頭，同樣也是韓國以8比5獲勝。韓國成功為預賽雪恥，以6比5些微差距獲勝，將銅牌留在韓國。
(中時電子報)
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