19歲知名星二代歐陽娜娜闖蕩演藝圈，在美國念大學的她，近來加盟大陸實境綜藝，羞曝入行後擇偶條件大轉變，如今覺得有點高冷、只對自己好的男生是理想型，且希望25歲就結婚，戀愛心事引爆討論，事後娜娜被爆疑似有男友，被挖出跟對方有成對的「情侶私物」，男方身分曝光，竟是名導陳凱歌愛子陳飛宇。

歐陽娜娜被抓包疑與陳飛宇共用「情侶私物」，爆出熱戀說。(取材自娛Ms微博)

歐陽娜娜羞曝理想型，表示長相太帥的男生不靠譜，如今喜歡乾淨順眼又有點高冷的男生，消息一出引發網友討論，紛紛猜測可能的人選，而有對岸網友起底，過去歐陽娜娜曾跟陳凱歌愛子陳飛宇合作拍攝《秘果》，曾被抓包有情侶項鍊、情侶手機殼，加上兩人看著登對，一度瘋傳「假戲真做」。

而近來網友又指出，歐陽娜娜2天前被拍到現身北京機場，穿了件軍綠色外套，跟陳飛宇2年前穿著上節目的是同款，甚至可能是同一件，因為顏色跟破損位置完全吻合，有趣的是，歐陽娜娜被拍到穿這件衣服現身是9月6日，恰好陳飛宇也在同一天從北京飛，被猜測兩人在北京相聚約會，分開後「歐陽娜娜直接穿走了陳飛宇的衣服？」，因此爆出熱戀說。

(中時電子報)