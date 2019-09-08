福島健康慈善基金會、佛教蓮花基金會8日起在桃園市蘆竹區推出「長照安寧社區關懷團體研習課程」，吸引不少民眾參加。（賴佑維攝）

福島健康慈善基金會、佛教蓮花基金會8日起在桃園市蘆竹區推出「長照安寧社區關懷團體研習課程」。醫師莊榮彬指出，不少長者醫療無效後，想回到家度過人生最後階段，但是家人不知道怎麼照護，希望透過課程，讓民眾更認識長照。

福島、蓮花基金會從9月至12月，每月2天舉辦課程，先從認識長照2.0開始，到高齡社會的趨向，以及關懷溝通、與醫護人員溝通、末期病人的心理社會需求、照顧，臥床病人的清潔、舒適照護技巧等，希望藉由專業師資的上課，讓民眾了解如何面對有需要的長者。

福島基金會董事長林哲藝指出，父親晚年罹患小細胞肺癌，照顧父親過程中，發現醫護、家人、病人的辛苦，因此決定以父親為名成立基金會，希望推動健康相關事務。因此此課程完全不收費，只希望更多人認識長照，包含可能面對的難題，如何取得協助等。

莊榮彬表示，自己經驗中，病人若連續幾個月都在醫院，會因此很想家，或者醫療無效後，想在家中度過最後的時光。但是病人回到家中，家人往往不會照顧，甚至最簡單的翻身都不懂，因此透過8天的課程，讓民眾更認識相關知識。也希望藉此發展出桃園的長照關懷團體。

(中時 )