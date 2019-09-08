脫歐讓英國政壇陷入混亂，繼21位保守黨國會議員和黨內不同調，在國會投票中否決無協議脫歐而慘遭開除黨籍後，英國就業暨退休保障大臣魯德（Amber Rudd）7日宣布雙雙辭去閣員職位及黨職，以抗議強生處理脫歐的方式。對手黨稱，強生領導的內閣正在瓦解當中。

英國就業暨退休保障大臣魯德（Amber Rudd）7日宣布雙雙辭去閣員職位及黨職，以抗議強生處理脫歐的方式。

英國廣播公司（BBC）報導，現任就業暨退休保障大臣的魯德7日宣布辭去內閣職務，同時將交出保守黨黨鞭一職，她說她再也無法相信有協議脫歐是現在政府的主要目標。

魯德昨（7）日晚在自己的推特上公布遞交給首相強生（Boris Johnson）的辭職信，信中她說，「我帶著真誠的心加入你的內閣，接受無協議脫歐選項必須擺在談判桌上，因為那意味著我們在10月31日前能達成新的脫歐協議，但是我再也無法相信有協議脫歐是這個政府的主要目標了」，稱無法再為強生與歐盟的協商手段或內政處理手法背書。

I have resigned from Cabinet and surrendered the Conservative Whip.



I cannot stand by as good, loyal moderate Conservatives are expelled.



I have spoken to the PM and my Association Chairman to explain.



I remain committed to the One Nation values that drew me into politics. pic.twitter.com/kYmZHbLMES — Amber Rudd MP (@AmberRuddHR) September 7, 2019

魯德還說，強生將21名反叛黨員一次開除的作法是「對正直及民主的打擊」，「當忠誠、溫和、優良的保守黨員遭開除，我不能袖手旁觀。」她說她之後將會以獨立保守黨員的身份參與下次選舉。

上周反對無協議脫歐的反對黨與部分保守黨國會議員聯手，在國會推動立法，阻止無協議推歐，最終強生慘敗，當中有21名保守黨員背叛跑票，唐寧街隨後宣布將開除所有反叛黨員黨籍，其中還不乏知名政壇大咖，包括2名前財政大臣克拉克（Ken Clarke）與韓蒙德（Philip Hammond）、前司法大臣高克（David Gauke），以及保守黨重量級人物、前英相邱吉爾外孫蘇姆斯（Nicholas Soames）。

針對魯德退出內閣，唐寧街表示遺憾。

其實這已是強生內閣2周內第2名閣員請辭，5日強生的胞弟喬．強生（Jo Johnson）才宣布辭去大學、科學、研究和創新政策副大臣職位，他當時稱，「在家庭忠誠與國家利益之間存在著無法解決的緊張衝突」，是時候由他人取代他的職位。值得注意的是，喬．強生原來就主張留在歐盟，他本來就不是梅伊內閣閣員，7月哥哥上任後才又延攬入閣，一個月後竟掛官求去。

英國首相強生的弟弟喬．強生（Jo Johnson）。（圖／路透社）

2周2閣員相繼請辭，加上保守黨一次開鍘21名黨員，工黨（Labour Party）影子內閣脫歐大臣施凱爾（Keir Starmer）發布推文說，「強生內閣正在瓦解當中。」

(中時電子報)