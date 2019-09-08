2020國民黨總統參選人韓國瑜8日在新北市三重幸福水漾公園進行造勢活動，近日不斷出現韓國瑜民調下滑新聞。但名經紀人夏春湧在臉書呼籲，權貴與庶民每人都一張選票，他常說不要看民調，因為民調不在電視上，民調藏在庶民的心裡面。這一次的選舉，庶民將給蔡英文一個誅心的教訓，庶民會給郭、柯、王一個徹底的毀滅。「9月8日，我們一起出發，迎向勝利！」

名經紀人夏春湧昨日在臉書發文「你是有錢人嗎？你是庶民！我是有錢人嗎？我也是庶民！台灣的有錢權貴有多少？台灣的庶民百姓有多少？但是每人都有一張選票，天公地道！」

夏春湧問「台灣的庶民佔了選舉人口的八成以上，而支持韓國瑜的庶民，又佔了八成的六成以上，請問一下這是多少票？再加上韓家軍百萬雄師的鐵票這又是多少票！」

他表示「我常說不要看民調，因為民調不在電視上，民調藏在庶民的心裡面，這是一場改變權貴政治，而由庶民真正做主的戰爭，誰是庶民代表？韓國瑜！為什麼我不停強調韓國瑜一定贏，因為我不看民調，我只看庶民的力量有多強大!」

夏春湧說「這一次的選舉，我們庶民將給蔡英文一個誅心的教訓，我們庶民會給郭、柯、王一個徹底的毀滅。我們手中的一張票，就是一把利刃，刺穿民進黨的心臟，刺破郭柯王的偽装，讓邪惡勢力在我們的利刃下低頭，讓背信棄義在我們的利刃下現形。」

文末他呼籲「射出我們的穿雲箭，揮舞我們的青天旗，敲響我們的出征鼓，走出我們的光明路。9月8日，我們一起出發，迎向勝利！」

(中時電子報)