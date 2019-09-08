國民黨總統參選人韓國瑜今展開「新北出發」之旅，中午12時準時抵達新北市黨部5樓與提名立委拍攝定裝照，現場立委、議員高喊「總統好！」「總統凍蒜！」，韓國瑜也逐一握手致謝，並身著藍色西裝襯衫，與各區提名立委拍攝定裝照，約30分鐘後結束後，再前往2樓與地方議員、地方團體展開便當會，並在下午1時許接受媒體提問採訪。

(中時 )