國民黨團擬杯葛「中共代理人」修法，蔡英文總統今天表示，要怎麼樣立法，還是交給立法院討論。對台北市長柯文哲批評「買M1A2戰車是要讓共軍來台北打巷戰嗎？」她則反嗆柯P「希望政治人物評論像軍事這類專業議題時，更要謹慎」。

2020大選將至，民進黨為操作兩岸統獨牌，即將在新立法會期，挾國會優勢強推「中共代理人」修法，工商界擔憂未來可能被羅織入罪，國民黨團總召曾銘宗表示，此法一過，所有人一不小心就可能被關3年，強調為了自由民主，國民黨將窮盡手段阻擋修法。

蔡英文今天赴南投接受媒體聯訪，媒體詢及國民黨團要杯葛「中共代理人」修法，蔡英文回應表示，中國對台灣社會的滲透以及國家安全，都是大家非常關切的事情。至於要怎麼樣立法，還是交給立法院討論。

對台北市長柯文哲批評「買M1A2戰車是要讓共軍來臺北打巷戰嗎？」的說法，蔡英文指出，這不是柯市長第一次提出這樣的說法了。上次他說了之後，國防部已經針對這件事情一一說明，而且非常慎重面對這件事情。

她說，同樣的道理，她希望政治人物評論像軍事這類專業議題時，更要謹慎。M1A2有它的戰略考量，也是經過國防單位縝密評估後才做的決定，這在國家整體防禦上確實有它的意義。

此外，針對蔡英文總統與網紅蔡阿嘎合拍影片登上美國職棒大聯盟，蔡英文表示，那是我們走向世界的一部分，「紐約大都會台灣日」已經是很長一段時間的傳統，她很高興蔡阿嘎可以去開球，同時也播出與她的影片，讓全世界的球迷、紐約的球迷更了解台灣，對台灣這個名字更熟悉。

(工商 )