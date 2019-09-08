民進黨總統參選人蔡英文昨出席「全國青商後援會成立大會」，她喊話，四個月後的選舉將決定台灣的未來，邀請大家集結台灣最大力量，2020台灣要贏，總統勝選，國會過半，一起加油、一起努力。對此，自由作家洛杉基諷刺表示，「總統勝選，國會過半」這種口號蔡也說得出口？他也斷言，民進黨立委席次恐怕都會變成個位數字，還妄想拚過半？

蔡英文昨指出，民進黨執政以來，青商會不僅協助宣導政策與政績，當社會對政府不了解時，青商會也替政府向社會大眾解釋，這是一股正面的力量。選戰即將開始，民進黨執政3年來的政績，與未來想為台灣做的事情，都邀請青商朋友將這些目標向台灣社會大聲說出來。「請台灣人民再給蔡英文4年，也拜託青商朋友給民進黨提名的立委參選人們支持，讓立委全數過關」。

蔡也號召大家，團結所有保台灣的力量，共同團結中華民國台灣派，守住得來不易的民主自由。四個月後的選舉將決定台灣的未來，邀請大家集結台灣最大力量，2020台灣要贏，總統勝選，國會過半。

對此，洛杉基在臉書諷刺表示，「總統勝選，國會過半」這種口號，就是半夜吹口哨給自己壯膽的練肖話，蔡也能說得出口？他提及，去年年底九合一大選，民進黨大敗，在這一年內，民進黨做過什麼反省、改正過什麼錯誤？反而變本加厲，又是走私香菸、又是博士論文説不清、陳明文無法交代300萬現金來源，這三根稻草，必定會壓垮民進黨。

洛杉基斷言，別說總統選不上，在民眾黨夾殺下，民進黨立委席次恐怕都會變成個位數字，還妄想拚過半？

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(中時電子報)