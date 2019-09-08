國民黨總統參選人韓國瑜今展開「新北出發」之旅，預計傍晚5時抵二重疏洪道水漾公園造勢，將獻唱「茄子蛋」金曲《浪子回頭》；韓國瑜下午1時許在國民黨新北市黨部接受媒體採訪時，被問及「浪子回頭練得如何？」他笑答，「這首歌很好聽，但有一點點難度」。

接著記者提議清唱2句，韓國瑜便大方唱起「菸一隻一隻的點，酒一杯一杯的乾....」，一旁的前台北縣長周錫瑋聽聞，也立刻跟著合唱，雖中途一度忘詞，卻再次見證兩人的好默契，讓台下眾人笑翻。

(中時 )