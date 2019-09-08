陳姓男子（中）到內灣遊 玩報案車子不見，橫山警方幫他尋回愛車。（警方提供。羅浚濱新竹傳真）

時序已入秋，天氣依舊高溫不下，新竹縣內灣油羅溪和北埔冷泉，假日都湧入很多戲水消暑的大小朋友，消防局提醒民眾要注意安全，有位陳姓民眾7日騎機車到內灣遊玩，傍晚找不到車報案稱「我的車子不見了！」經警方協助找回愛車。

內灣吊橋上下游的油羅溪和沿著大坪溪到北埔冷泉，假日都可看到很多戲水親子和年輕男女，消防局都派有駐站人員警戒，也呼籲一旦出現午後雷陣雨，民眾一定要離開溪流，以策安全。

到這兩處戲水遊玩的民眾，大都是自行找地方停車。住關西的陳姓男子騎機車到內灣遊玩，他記得車子是停在中正路民宅的騎樓，到傍晚近5點半返回欲取車時，發現車子不見打110報案。

橫山分局內灣所接獲110轉報，所長楊建勳和警員郭泓佑隨即與報案的陳男取得聯繫，到場了解原委後，研判陳男可能不熟悉內灣街道，可能把機車擺放在平行的幾個街道。

當時正逢午後雷陣雨，2員在雨中陪同陳男沿街找尋，果不其然在內灣光復路某民宅前發現陳男的機車，陳男在尋回愛車後頻向警方道謝。

(中時 )