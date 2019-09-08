新北市中和區屈公病連環「爆」！今（8）日疾病管制署公布新增1例本土屈公病，使得中和區的屈公病群聚感染在5天內新增3例，而且疫情仍在持續熱燒中！

今天新增個案為中和區福南里70多歲女性，近期未出國，8月28日出現發燒、關節骨頭痛、噁心嘔吐、腹瀉等症狀，曾經多次就醫沒有被診斷出原因，因為症狀並未改善而在9月5日再度就醫，9月6日通報屈公病，經過檢驗確診。

個案正在住院之中，她的接觸者均無疑似症狀，而個案平時活動地以住家為主，潛伏期間多次至國強嶺步道，由於國強嶺部分步道與周邊環境已在8月30日起列為管制區域，因此研判與先前公布的屈公病個案共同於該區域內感染，視為同一群聚的第4例確定病例。

今年以來，國內已經累計69例屈公病病例，其中5例為本土病例，都是居住在新北市，包括中和區4例、土城區1例；另有境外移入病例64例，感染國家以緬甸44例最多。

(中時 )