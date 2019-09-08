蘆洲湧蓮寺湧入韓粉發送扇子 民眾興奮打卡打待韓國瑜（戴上容攝）

蘆洲湧蓮寺湧入韓粉發送扇子 民眾興奮打卡打待韓國瑜（戴上容攝）

國民黨韓國瑜今日在新北三重晚間舉行首場造勢大會，下午特拜會蘆洲湧蓮寺、保和宮、大眾爺廟，拜會廟宇活動3點才開始，蘆洲湧蓮寺各廟宇下午1時許，離3點活動還有段時間，已聚集不少身穿國旗衣的支持者到場。

蘆洲湧蓮寺、保和宮、大眾爺廟前都高掛「歡迎高雄市長韓國瑜蒞臨本寺參香」旗幟；現場韓粉們笑臉迎人，熱情分送「台灣安全、人民有錢」印有Q版韓國瑜扇子，民眾們也歡喜拿起扇子在廟內拍照打卡，興奮韓國瑜的到來。

(中時 )