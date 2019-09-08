國民黨總統參選人韓國瑜今天到新北市三重進行造勢活動，各地韓粉集結力挺，現場氣氛相當熱烈，韓國瑜將會和國民黨主席吳敦義、前總統馬英九以及多位國民黨立委參選人同台，一同營造全黨團結對外的勝選氣勢。中天《大政治大爆卦-無色覺醒》團隊也來到現場，帶您一同感受現場氣氛。

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(中時電子報)