關西牛欄河上游溪流出現大量泡沫，在台三線54.8k屬桃園縣境。（關西鎮環境守護協會提供。羅浚濱新竹傳真）

牛欄河上游溪流出現大量白色泡沫

新竹縣關西鎮前晚下了一場大雨後，8日上午民眾發現在台三線54.8k處，屬桃園縣境的牛攔河上游，出現大量不明白色泡沫，懷疑是龍潭的不肖廠商趁大雨偷排廢水，通報桃園及新竹縣環保局到場採樣。。

牛欄河上游支流溪面上出現的白色泡沫，偶爾傳出陣陣惡臭，現場並未發現死魚。住附近的尹姓民眾說，以前溪裡的魚蝦很多，現在連 福壽螺和吳郭魚都看不到，魚蝦都死光了，能說沒有汙染嗎？

關西鎮環境守護協會理事長溫志洸等人指牛欄河水源頭在龍潭，牛欄河長期遭受汙染，元凶是上游桃園市龍潭區的化工廠，每次都趁下大雨偷排廢水，流下來幾百公尺就到關西，這種汙染問題已持續10多年未解決。

「不能說沒死魚就不算嚴重！」該協會發現桃竹交界處牛欄河上游發現大量白泡沫，打電話給桃園和新竹縣環保局，要求查辦禍首。

2地環保局接獲通報後，派員到場採取水取檢測，指若有查獲廠商違法排放廢水，該罰就罰決不寬貸。

(中時 )